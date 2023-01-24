Advertisement

أخبار عاجلة

"الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو تعهد خلال لقائه العاهل الأردني بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأقصى

Lebanon 24
24-01-2023 | 08:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر زار أمس سراً أبو ظبي والتقى مسؤولين إماراتيين كبار تحضيراً لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
lebanon 24
24/01/2023 17:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يقرّ إجراءات ضدّ السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية
lebanon 24
24/01/2023 17:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني يُشدّد لرئيس الوزراء الإسرائيليّ على ضرورة إحترام الوضع التاريخيّ والقانونيّ في الأقصى (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/01/2023 17:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيليّة: نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه نجح في تأليف حكومته
lebanon 24
24/01/2023 17:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:11 | 2023-01-24
10:07 | 2023-01-24
09:58 | 2023-01-24
09:57 | 2023-01-24
09:37 | 2023-01-24
09:34 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website