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سيتم تفريغ الباخرتين في معملي دير عمار والزهراني غدا عند السادسة صباحا لتأمين 300 ميغا وات من التغذية الكهربائية في منتصف ليل الأربعاء اي ما يعادل ساعتين إلى ثلاث ساعات كهرباء (الجديد)

Lebanon 24
24-01-2023 | 10:07
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