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تركيا تُؤجّل إجتماعا ثلاثيا مع السويد وفنلندا بشأن الانضمام لـ"الناتو" لأجل غير محدّد (العربية)

Lebanon 24
24-01-2023 | 10:11
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