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تركيا تُؤجّل إجتماعا ثلاثيا مع السويد وفنلندا بشأن الانضمام لـ"الناتو" لأجل غير محدّد (العربية)
Lebanon 24
24-01-2023
|
10:11
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