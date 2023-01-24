"لبنان24": لا صحة لما يتم تداوله عن قطع الطريق بالإطارات المشتعلة أمام دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الميناء علماً أنه لم يحصل أيّ تحرك في مدينة الميناء بكاملها

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