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بلومبرغ: روسيا لديها احتياطات من العملة الصينية تمكنها من مواصلة الحرب لـ3 سنوات (العربية)

Lebanon 24
24-01-2023 | 13:37
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