الخارجية الأميركية: ساعدنا أوكرانيا في الحصول على دبابات تابعة لحقبة الاتحاد السوفيتي ولا نريد استباق أي إعلان بشأن تزويد كييف بدبابات جديدة (سكاي نيوز عربية)

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