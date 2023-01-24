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الخارجية الأميركية: لا توجد أي مساعدة أميركية ذات صلة بادعاءات الفساد في أوكرانيا (الشرق)

Lebanon 24
24-01-2023 | 14:54
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