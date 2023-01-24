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عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لـ"الجزيرة": قررنا إرسال دبابات ليبارد كي تواجه أوكرانيا الضغوط على الجبهات

Lebanon 24
24-01-2023 | 15:24
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