Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: روسيا تحضر لهجوم جديد على بلادنا (الجزيرة)

Lebanon 24
24-01-2023 | 16:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني: دفاعاتنا تتصدى لهجوم روسي جديد في مقاطعات ميكولايف وأوديسا وزابورجيا ودنيبرو جنوبي البلاد (الجزيرة)
lebanon 24
25/01/2023 01:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: مد أوكرانيا بالسلاح سيعجل بقدوم السلام ومستعدون لطرد روسيا من كل مكان (الجزيرة)
lebanon 24
25/01/2023 01:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات العامة الأوكرانية: نتوقع هجوما جديدا وموسعا من الجيش الروسي بين شهري شباط و آذار المقبلين (الجزيرة)
lebanon 24
25/01/2023 01:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: الوضع في دونيتسك صعب ويتطلب مستوى جديدا من المساعدات العسكرية
lebanon 24
25/01/2023 01:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2023-01-24
17:18 | 2023-01-24
16:04 | 2023-01-24
15:24 | 2023-01-24
15:12 | 2023-01-24
15:09 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website