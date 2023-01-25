Advertisement

أخبار عاجلة

قطع طريق دوار العبدة من قبل اصحاب "التوكتوك"

Lebanon 24
25-01-2023 | 01:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في العبدة... أصحاب "التوك توك" يقطعون الطريق
lebanon 24
25/01/2023 16:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تستحضر روح "كاتيوشا الروسية" على الطريقة الفرعونية (فيديو)
lebanon 24
25/01/2023 16:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": لا صحة لما يتم تداوله عن قطع الطريق بالإطارات المشتعلة أمام دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الميناء علماً أنه لم يحصل أيّ تحرك في مدينة الميناء بكاملها
lebanon 24
25/01/2023 16:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تقتل بلا رحمة: انتصار سوليدار يُمهد الطريق لمجموعة "فاغنر" الروسية.. الأقوى بخطة بوتين!
lebanon 24
25/01/2023 16:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:39 | 2023-01-25
09:36 | 2023-01-25
09:36 | 2023-01-25
09:30 | 2023-01-25
09:22 | 2023-01-25
09:17 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website