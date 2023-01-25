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"قوات سوريا الديمقراطية" تعلن إطلاق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم داعش شمالي سوريا

Lebanon 24
25-01-2023 | 03:38
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