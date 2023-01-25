Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس القضاء الاعلى ينعقد بدعوة من رئيسه القاضي سهيل عبود عند الواحدة من بعد ظهر الخميس للبحث في الاثار المترتبة عن قرار المحقق العدلي وموضوع تعيين قاضٍ منتدب سيكون موضع نقاش (LBCI)

Lebanon 24
25-01-2023 | 05:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إجتماع يعقد منذ أكثر من ساعة في مكتب وزير العدل هنري الخوري بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وعدد من القضاة للتباحث في قانونية مجمل القرارات الصادرة عن القاضي طارق البيطار (ال بي سي)
lebanon 24
25/01/2023 16:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـ"ال بي سي": بيان مجلس القضاء الأعلى حظي بموافقة جميع أعضاء المجلس من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الى القاضي عفيف حكيم باستنثاء رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي اصر على عدم رضاه على البيان
lebanon 24
25/01/2023 16:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة
lebanon 24
25/01/2023 16:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل يحيل نسخة عن قرار البيطار الى مجلس القضاء الاعلى
lebanon 24
25/01/2023 16:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:39 | 2023-01-25
09:36 | 2023-01-25
09:36 | 2023-01-25
09:30 | 2023-01-25
09:22 | 2023-01-25
09:17 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website