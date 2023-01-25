14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
o
جبيل
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس وزراء بريطانيا: إرسال دبابات ليبارد لأوكرانيا قرار صحيح من الحلفاء بالنيتو وسيعزز قدرات كييف الدفاعية
Lebanon 24
25-01-2023
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء بولندا: سنطلب موافقة ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: سنطلب موافقة ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا
25/01/2023 16:51:07
25/01/2023 16:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: سنبني تحالفا لتزويد أوكرانيا بدبابات حديثة إذا لم تقدم ألمانيا دبابات ليبارد لأوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: سنبني تحالفا لتزويد أوكرانيا بدبابات حديثة إذا لم تقدم ألمانيا دبابات ليبارد لأوكرانيا (الجزيرة)
25/01/2023 16:51:07
25/01/2023 16:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: متشائم بشأن الحصول على إذن ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: متشائم بشأن الحصول على إذن ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا (العربية)
25/01/2023 16:51:07
25/01/2023 16:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا بشأن إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا: سنتخذ القرار بالشراكة مع الحلفاء
Lebanon 24
ألمانيا بشأن إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا: سنتخذ القرار بالشراكة مع الحلفاء
25/01/2023 16:51:07
25/01/2023 16:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هل تغيّر سعر "صيرفة"؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هل تغيّر سعر "صيرفة"؟
13:26 | 2023-01-24
24/01/2023 01:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم.. هذا ما ستشهده "صيرفة" وأموالكم قريباً
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم.. هذا ما ستشهده "صيرفة" وأموالكم قريباً
15:30 | 2023-01-24
24/01/2023 03:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات عادت.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات عادت.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
11:24 | 2023-01-24
24/01/2023 11:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة تُفاجئ سوق الدولار.. ماذا فعل الصّرافون قبل ساعات؟
Lebanon 24
أزمة تُفاجئ سوق الدولار.. ماذا فعل الصّرافون قبل ساعات؟
14:19 | 2023-01-24
24/01/2023 02:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين والدولار.. إليكم ما ينتظركم غداً
Lebanon 24
البنزين والدولار.. إليكم ما ينتظركم غداً
16:14 | 2023-01-24
24/01/2023 04:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:39 | 2023-01-25
محتجون يقطعون طريق اوتوستراد الميناء - بيروت مقابل غاليري فري بالاطارات المشتعلة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار
09:36 | 2023-01-25
لا قطع طرق في تبنين وصفد البطيخ ومجدل سلم باستثناء إشعال اطارات بين الجميجمة ومجدل سلم (الوكالة الوطنية)
09:36 | 2023-01-25
مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه
09:30 | 2023-01-25
أ ف ب: المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يرفض التنحي عن الملف إثر الادعاء عليه
09:22 | 2023-01-25
قطع طريق المينا بيروت بالاتجاهين
09:17 | 2023-01-25
معلومات الـ"mtv": عويدات أرسل ضابطاً عدلياً لإبلاغ البيطار في منزله في الرابية دعوة للاستماع إليه غداً الخميس بموضوع الادعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة وغيره
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
25/01/2023 16:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
25/01/2023 16:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
25/01/2023 16:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact