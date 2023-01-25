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احتجاجات بالقرب من مخيم البص، جنوب لبنان، بسبب غلاء المعيشة، فيما طالب المعنيون من سكان المخيم عدم الخروج والتدخل في الشأن اللبناني

Lebanon 24
25-01-2023 | 07:02
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