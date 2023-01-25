معلومات الـ"mtv": عويدات أرسل ضابطاً عدلياً لإبلاغ البيطار في منزله في الرابية دعوة للاستماع إليه غداً الخميس بموضوع الادعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة وغيره

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