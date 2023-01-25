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لا قطع طرق في تبنين وصفد البطيخ ومجدل سلم باستثناء إشعال اطارات بين الجميجمة ومجدل سلم (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
25-01-2023 | 09:36
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