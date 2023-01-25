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دعا أهالي ضحايا مرفأ بيروت إلى تجمع في مركز جمعية أهالي الضحايا في شارع الإستقلال وذلك بعد قرار الادعاء على البيطار واطلاق سراح جميع الموقوفين في انفجار المرفأ

Lebanon 24
25-01-2023 | 10:07
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