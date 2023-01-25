دعا أهالي ضحايا مرفأ بيروت إلى تجمع في مركز جمعية أهالي الضحايا في شارع الإستقلال وذلك بعد قرار الادعاء على البيطار واطلاق سراح جميع الموقوفين في انفجار المرفأ

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