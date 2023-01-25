وليم نون لـ"الجديد": نؤكد ما قلناه سابقا ان القضاء مقسوم ونعيش في مزرعة. القضاة يجب ان يكونوا حكم في القضية ولكن هم مقسمون ويقومون بـ"نكايات" بين بعضهم

Lebanon 24