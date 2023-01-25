Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية الألماني: اعتقال منفذ الهجوم في القطار بين كيل وهامبورغ (العربية)

Lebanon 24
25-01-2023 | 11:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" نقلاً عن صحيفة بيلد الألمانية: منفذ هجوم القطار بين هامبورغ وكيل سوري الجنسية
lebanon 24
25/01/2023 23:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسي: الشرطة حيدت منفذ هجوم محطة القطارات
lebanon 24
25/01/2023 23:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يقيل وزير الداخلية والصحة أرييه درعي من منصبه (العربية)
lebanon 24
25/01/2023 23:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة كييف تبدأ التحقيق في حادث تحطم مروحية وزير الداخلية في بروفاري (العربية)
lebanon 24
25/01/2023 23:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:10 | 2023-01-25
16:08 | 2023-01-25
15:57 | 2023-01-25
15:56 | 2023-01-25
15:45 | 2023-01-25
15:44 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website