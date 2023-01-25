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أمين عام النيتو: نحن بحاجة إلى تقديم الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا لضمان عدم فوز بوتين بهذه الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
25-01-2023 | 11:33
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