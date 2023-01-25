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وسائل إعلام تركية: تدمير سفينة ترفع العلم التركي كانت عالقة بميناء خيرسون لنحو عام إثر هجوم للقوات الروسية (الجزيرة)

Lebanon 24
25-01-2023 | 11:54
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