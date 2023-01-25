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أكسيوس: إسرائيل أبلغت أميركا أن منظومة "هوك" الدفاعية عفا عليها الزمن ولا يمكن أن تعمل (العربية)

Lebanon 24
25-01-2023 | 12:32
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