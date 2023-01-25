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ميقاتي في كلمة مساء اليوم: سأستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل

Lebanon 24
25-01-2023 | 14:06
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ميقاتي: أمور طارئة على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل
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