باسيل من بكركي : لا حل الا بانتخاب رئيس للجمهورية وليس هناك من امكانية للانتخاب الا للتوافق وموقع رئاسة الجمهورية هو موقع لكل اللبنانيين "بس ما فيه حدا يتخطى فيه المكون المسيحي"

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