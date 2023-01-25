Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل من بكركي : لا حل الا بانتخاب رئيس للجمهورية وليس هناك من امكانية للانتخاب الا للتوافق وموقع رئاسة الجمهورية هو موقع لكل اللبنانيين "بس ما فيه حدا يتخطى فيه المكون المسيحي"

Lebanon 24
25-01-2023 | 14:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: نتطلع بسلبية لمن يريد ان يتخطى المكون المسيحي في موضوع رئاسة الجمهورية
lebanon 24
25/01/2023 23:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد "حزب الله": لا تباين مع بكركي بل هناك وجهات نظر متطابقة واولها الحرص على انتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
25/01/2023 23:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لست مُرشحاً لرئاسة الجمهورية و"الثنائي الشيعي" وقف وراء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إذ لا يمكنه أن يقوم بما قام به منفرداً ووحيداً
lebanon 24
25/01/2023 23:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا يزال مستمراً في بكركي وزيارته ليست مرتبطة بزيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المقررة غداً الى الصرح البطريركي (الجديد)
lebanon 24
25/01/2023 23:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:30 | 2023-01-25
16:10 | 2023-01-25
16:08 | 2023-01-25
15:57 | 2023-01-25
15:56 | 2023-01-25
15:45 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website