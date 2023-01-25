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باسيل: نتطلع بسلبية لمن يريد ان يتخطى المكون المسيحي في موضوع رئاسة الجمهورية

Lebanon 24
25-01-2023 | 14:13
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باسيل من بكركي : لا حل الا بانتخاب رئيس للجمهورية وليس هناك من امكانية للانتخاب الا للتوافق وموقع رئاسة الجمهورية هو موقع لكل اللبنانيين "بس ما فيه حدا يتخطى فيه المكون المسيحي"
lebanon 24
25/01/2023 23:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: مواصفات باسيل لرئاسة الجمهورية على غرار اقرأ تفرح جرّب تحزن، وما يطرحه باسيل غير جدّي وهو يريد أن يصل إلى سدّة الرئاسة أو إيصال شخص يتحكم به و"ينصب" خيمة بجانبه في قصر بعبدا
lebanon 24
25/01/2023 23:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: في موضوع قائد الجيش الموضوع ليس موضوع اسم ولا يتعلق بالاسم بل يتعلق في اننا نكرس ان كلّ قائد جيش عندما يصل الى المنصب يصبح همّه برئاسة الجمهورية والأزمة اليوم ليست أمنية بل اقتصادية ومالية وسياسية فما هو المشروع هنا؟
lebanon 24
25/01/2023 23:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم
lebanon 24
25/01/2023 23:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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