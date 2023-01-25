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إعلام إسباني: مقتل شخص وإصابة 4 بهجوم مسلح بسيف على كنيسة جنوب إسبانيا (العربية)

Lebanon 24
25-01-2023 | 14:44
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