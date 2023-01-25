وائل أبو فاعور للـ"أل بي سي": كلّ الصراعات التي حصلت في السابق انتهت بتسوية والحوار هدفه الوصول إلى رئيس جامع للبنانيين وقادر على تطبيق الإصلاح على المستويات كافة

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