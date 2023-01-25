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ولي عهد البحرين يؤكد خلال اتصاله بأمير قطر على أهمية تماسك مجلس التعاون الخليجي وأمن المنطقة واستقرارها (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-01-2023 | 14:56
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