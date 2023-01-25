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الخامنئي: الإهانة الجنونية للقرآن تحت شعار حرية التعبير تثبت هدف هجمات الاستكبار ومؤامراته على الإسلام

Lebanon 24
25-01-2023 | 15:16
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