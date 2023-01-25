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مرصد الأمم المتحدة: إيران تحكم بالإعدام على امرأة كردية حامل بتهمة إحراق صورة للخميني

Lebanon 24
25-01-2023 | 16:30
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