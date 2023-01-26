Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول بمجلس الدوما الروسي: أي محاولة أوكرانية للاستيلاء على القرم ستلقى ردا قاسيا

Lebanon 24
26-01-2023 | 00:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول في البنتاغون: جمود على خطوط المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية باستثناء باخموت (العربية)
lebanon 24
26/01/2023 09:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية: أنباء عن انفجارات في مطار دزهانكوي الذي تديره القوات الروسية في شبه جزيرة القرم (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/01/2023 09:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات العامة الأوكرانية: نتوقع هجوما جديدا وموسعا من الجيش الروسي بين شهري شباط و آذار المقبلين (الجزيرة)
lebanon 24
26/01/2023 09:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: القوات الروسية تواصل قصف ومهاجمة المواقع الأوكرانية على الخطوط الأمامية للصراع على مدار الساعة
lebanon 24
26/01/2023 09:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:48 | 2023-01-26
01:46 | 2023-01-26
01:46 | 2023-01-26
01:45 | 2023-01-26
01:36 | 2023-01-26
01:20 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website