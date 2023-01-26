14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
o
جبيل
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مسؤول بمجلس الدوما الروسي: أي محاولة أوكرانية للاستيلاء على القرم ستلقى ردا قاسيا
Lebanon 24
26-01-2023
|
00:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول في البنتاغون: جمود على خطوط المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية باستثناء باخموت (العربية)
Lebanon 24
مسؤول في البنتاغون: جمود على خطوط المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية باستثناء باخموت (العربية)
26/01/2023 09:14:22
26/01/2023 09:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية: أنباء عن انفجارات في مطار دزهانكوي الذي تديره القوات الروسية في شبه جزيرة القرم (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية: أنباء عن انفجارات في مطار دزهانكوي الذي تديره القوات الروسية في شبه جزيرة القرم (سكاي نيوز عربية)
26/01/2023 09:14:22
26/01/2023 09:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستخبارات العامة الأوكرانية: نتوقع هجوما جديدا وموسعا من الجيش الروسي بين شهري شباط و آذار المقبلين (الجزيرة)
Lebanon 24
الاستخبارات العامة الأوكرانية: نتوقع هجوما جديدا وموسعا من الجيش الروسي بين شهري شباط و آذار المقبلين (الجزيرة)
26/01/2023 09:14:22
26/01/2023 09:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: القوات الروسية تواصل قصف ومهاجمة المواقع الأوكرانية على الخطوط الأمامية للصراع على مدار الساعة
Lebanon 24
زيلينسكي: القوات الروسية تواصل قصف ومهاجمة المواقع الأوكرانية على الخطوط الأمامية للصراع على مدار الساعة
26/01/2023 09:14:22
26/01/2023 09:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بملابس داخلية.. مُجددا ميريام كلينك تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت بملابس داخلية.. مُجددا ميريام كلينك تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صور)
03:23 | 2023-01-25
25/01/2023 03:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
من "حزب الله" إلى الحريري.. رسالةٌ حاسمة والفحوى "غير عادي"!
Lebanon 24
من "حزب الله" إلى الحريري.. رسالةٌ حاسمة والفحوى "غير عادي"!
06:00 | 2023-01-25
25/01/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية مرتفعة جديدة.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية مرتفعة جديدة.. اليكم التسعيرة
09:40 | 2023-01-25
25/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت بآخر أيام حملها.. جيسيكا عازار ترقص ببطن منتفخ والجمهور يسأل: "أين زوجها؟" (صور)
Lebanon 24
أصبحت بآخر أيام حملها.. جيسيكا عازار ترقص ببطن منتفخ والجمهور يسأل: "أين زوجها؟" (صور)
03:41 | 2023-01-25
25/01/2023 03:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في جل الديب... شاب يُقتل رمياً بالرصاص!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في جل الديب... شاب يُقتل رمياً بالرصاص!
13:57 | 2023-01-25
25/01/2023 01:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:48 | 2023-01-26
فرنسا تقرر استدعاء سفيرها من بوركينا فاسو
01:46 | 2023-01-26
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 7 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
01:46 | 2023-01-26
ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لصوت لبنان: جدولان لأسعار المحروقات اليوم عند التاسعة صباحاً والرابعة بعد ظهر اليوم والسبب الأساسي تغيّر سعر صرف الدولار
01:45 | 2023-01-26
روسيا تطلق 8 صواريخ على مناطق جنوب أوكرانيا والدفاع المحلية تتصدى لها (العربية)
01:36 | 2023-01-26
الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد فلسطينيين اثنين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين (العربية)
01:20 | 2023-01-26
الجيش الأوكراني: الدفاعات الجوية أسقطت 24 طائرة مسيرة روسية في مناطق وسط البلاد
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
26/01/2023 09:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
26/01/2023 09:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
26/01/2023 09:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact