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قوات الاحتلال تقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وتمنع تحرك طواقم الإسعاف الفلسطينية (الجزيرة)

Lebanon 24
26-01-2023 | 01:12
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