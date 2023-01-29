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ميقاتي: موقع لبنان الجغرافي سوف يمكّنه من لعب دور محوري بالاضافة الى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى أوروبا

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:13
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