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مكاري: عدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور بدءاً من شهر حزيران إذا لم يُعقَد مجلس النواب لإقرار قوانين فتح الاعتمادات

Lebanon 24
26-05-2023 | 12:07
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