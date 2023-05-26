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مكاري: دعوة مجلس النواب للانعقاد في اقرب وقت ممكن لإقرار القوانين الخاصة بفتح الاعتمادات اللازمة للرواتب

Lebanon 24
26-05-2023 | 12:10
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