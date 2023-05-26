22
o
بيروت
22
o
طرابلس
14
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأميركي: تصرفات كوسوفو تنطوي على توترات متصاعدة وغير ضرورية (الشرق)
Lebanon 24
26-05-2023
|
12:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يزور السعودية بداية حزيران المقبل بشأن ملفي اليمن ومكافحة الإرهاب (الشرق)
Lebanon 24
بلومبرغ: وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يزور السعودية بداية حزيران المقبل بشأن ملفي اليمن ومكافحة الإرهاب (الشرق)
26/05/2023 22:36:31
26/05/2023 22:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نركز على تمديد جديد لوقف إطلاق النار في السودان (الشرق)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نركز على تمديد جديد لوقف إطلاق النار في السودان (الشرق)
26/05/2023 22:36:31
26/05/2023 22:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مصادر: بكين لا تؤيد تحديد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الأميركي إلى الصين (الشرق)
Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مصادر: بكين لا تؤيد تحديد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الأميركي إلى الصين (الشرق)
26/05/2023 22:36:31
26/05/2023 22:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: قلقون من احتجاز مراسل وول ستريت جورنال في روسيا ونتواصل مع قنصليتنا هناك بهذا الشأن (الشرق)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: قلقون من احتجاز مراسل وول ستريت جورنال في روسيا ونتواصل مع قنصليتنا هناك بهذا الشأن (الشرق)
26/05/2023 22:36:31
26/05/2023 22:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
16:10 | 2023-05-25
25/05/2023 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا
Lebanon 24
مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا
03:08 | 2023-05-26
26/05/2023 03:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:43 | 2023-05-26
26/05/2023 09:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاء ورعب على طائرة... شاهدوا بالفيديو ما حصل قبل هبوطها!
Lebanon 24
بكاء ورعب على طائرة... شاهدوا بالفيديو ما حصل قبل هبوطها!
05:18 | 2023-05-26
26/05/2023 05:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي تأثراً في حفل وداع عزوبية ابنته ماريتا.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي تأثراً في حفل وداع عزوبية ابنته ماريتا.. شاهدوا الفيديو
00:24 | 2023-05-26
26/05/2023 12:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:07 | 2023-05-26
حاكم بيلغورود الروسية: طائرة مسيرة ألقت قذيفتين متفجرتين على قرية بوبوفكا بمنطقة بيلغورود (العربية)
14:38 | 2023-05-26
أصوات انفجارات تسمع في منطقة نوفايا الحدودية بروسيا (العربية)
14:17 | 2023-05-26
تاس: أوكرانيا تستهدف مصنع آزوفستال بماريوبول بصواريخ "ستورم شادو" (العربية)
14:10 | 2023-05-26
التزام جزئي بالهدنة يسود العاصمة الخرطوم (العربية)
14:09 | 2023-05-26
وزارة الصحة أكدت أن 60% من مجمع المستشفيات وسط الخرطوم خارج الخدمة (العربية)
14:07 | 2023-05-26
خروقات للهدنة واشتباكات في مدينة الفاشر بإقليم دارفور (العربية)
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
26/05/2023 22:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
26/05/2023 22:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
26/05/2023 22:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact