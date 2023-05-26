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مديرة صندوق النقد الدولي: حريصون على توصل الولايات المتحدة لاتفاق بشأن سقف الدين وهناك أخبار مشجعة بذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
26-05-2023 | 13:36
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