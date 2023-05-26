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وزيرة الخزانة الأميركية: فشل الكونغرس في رفع سقف الدين يثير التساؤلات عن قدرتنا على الدفاع عن أمننا القومي
Lebanon 24
26-05-2023
|
17:18
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