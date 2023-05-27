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نائب وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الأزمة الأوكرانية وجعلها أكثر دموية (الشرق)

Lebanon 24
27-05-2023 | 02:25
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