26
o
بيروت
31
o
طرابلس
17
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
34
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع على مدينة الفاشر وفك حصار زالنجي بدارفور (العربية)
Lebanon 24
27-05-2023
|
02:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم للدعم السريع على مدينة الأبيض بشمال كردفان
Lebanon 24
الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم للدعم السريع على مدينة الأبيض بشمال كردفان
27/05/2023 13:19:59
27/05/2023 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد ضباط الجيش السوداني يعلن إنهاء انتدابه للدعم السريع والعودة لصفوف الجيش (العربية)
Lebanon 24
أحد ضباط الجيش السوداني يعلن إنهاء انتدابه للدعم السريع والعودة لصفوف الجيش (العربية)
27/05/2023 13:19:59
27/05/2023 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني: يعلن الاستيلاء على قاعدة الشيفرليت التابعة للدعم السريع على الحدود الليبية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الجيش السوداني: يعلن الاستيلاء على قاعدة الشيفرليت التابعة للدعم السريع على الحدود الليبية (سكاي نيوز عربية)
27/05/2023 13:19:59
27/05/2023 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: الجيش السوداني سيطر على مخازن أسلحة للدعم السريع آخرها في جبل أولياء
Lebanon 24
العربية: الجيش السوداني سيطر على مخازن أسلحة للدعم السريع آخرها في جبل أولياء
27/05/2023 13:19:59
27/05/2023 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:43 | 2023-05-26
26/05/2023 09:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الأحمديّة: لهذا السبب شارك خطيب نادين نجيم باحتفال ابنها جيوفاني وليس والده (فيديو)
Lebanon 24
نضال الأحمديّة: لهذا السبب شارك خطيب نادين نجيم باحتفال ابنها جيوفاني وليس والده (فيديو)
09:26 | 2023-05-26
26/05/2023 09:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
00:56 | 2023-05-27
27/05/2023 12:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
Lebanon 24
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
15:20 | 2023-05-26
26/05/2023 03:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
01:40 | 2023-05-27
27/05/2023 01:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:10 | 2023-05-27
إعلام الحرس الثوري: سقوط صواريخ إيرانية في مدينة زرنج الأفغانية نتيجة المعارك الحدودية مع طالبان
06:08 | 2023-05-27
مجلس الأمن الصربي: الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى بسبب الوضع في كوسوفو
05:51 | 2023-05-27
نائبة وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية تقلل الهجمات على باخموت لإعادة تنظيم صفوفها
05:32 | 2023-05-27
قوات الدعم السريع : الجيش السوداني يشن غارة جوية على مبنى سك العملة في الخرطوم
05:20 | 2023-05-27
مجلس الأمن القومي الأوكراني: أصبحنا مستعدين لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية
05:04 | 2023-05-27
مسيّرتان استهدفتا مناطق بمدينة تفير غرب العاصمة الروسية موسكو (العربية)
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
27/05/2023 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
27/05/2023 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
27/05/2023 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact