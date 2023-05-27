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مصدر دبلوماسي سوداني لـ"الجزيرة": أبلغنا الاتحاد الإفريقي أننا قد ننسحب من عضويته إن اتخذ خطوات من دون مشاورتنا

Lebanon 24
27-05-2023 | 03:48
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