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رئيس الوزراء الفلسطيني: إلزام "إسرائيل" بإنهاء الاحتلال مسؤولية المجتمع الدولي أجمع (الشرق)

Lebanon 24
19-09-2023 | 05:40
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