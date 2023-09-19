Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة دفاع أذربيجان: ننفذ هجمات بأسلحة عالية الدقة في كاراباخ ردا على استفزازات أرمينيا

Lebanon 24
19-09-2023 | 06:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن وزارة الدفاع الأذربيجانية: قواتنا بدأت عملية لمكافحة الإرهاب في إقليم كاراباخ (الجزيرة)
lebanon 24
19/09/2023 20:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: الوضع بين أذربيجان وأرمينيا حرج للغاية والأعمال العدائية في كاراباخ يجب أن تتوقف (الجزيرة)
lebanon 24
19/09/2023 20:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون لـ"سبوتنيك": واشنطن ستواصل مناوراتها المشتركة مع أرمينيا على الرغم من تصرفات أذربيجان في كاراباخ
lebanon 24
19/09/2023 20:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الموالية لأرمينيا في كاراباخ: أذربيجان تحاول تنفيذ توغل بري بالإقليم
lebanon 24
19/09/2023 20:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:56 | 2023-09-19
12:53 | 2023-09-19
12:49 | 2023-09-19
12:40 | 2023-09-19
12:38 | 2023-09-19
12:31 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24