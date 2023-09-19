Advertisement

أخبار عاجلة

مواقع عسكرية روسية: إغلاق المجال الجوي لأذربيجان أمام طائرات أرمينيا وانقطاع الاتصالات عن عاصمة كاراباخ

Lebanon 24
19-09-2023 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس العسكري في النيجر يُعلن إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطائرات
lebanon 24
19/09/2023 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: طائرات التحالف الدولي انتهكت المجال الجوي السوري 14 مرة يوم أمس وخرقت منع التصادم مع الطائرات الروسية
lebanon 24
19/09/2023 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي في روسيا
lebanon 24
19/09/2023 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان أمام الأمم المتحدة: كاراباخ أذربيجانية والعملية العسكرية كانت ضرورية (العربية)
lebanon 24
19/09/2023 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:56 | 2023-09-19
12:53 | 2023-09-19
12:49 | 2023-09-19
12:40 | 2023-09-19
12:38 | 2023-09-19
12:31 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24