Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: على تواصل مع أذربيجان بشأن عمليتها العسكرية في كاراباخ

Lebanon 24
19-09-2023 | 06:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأرمينية: ندعو مجلس الأمن الدولي وقوات حفظ السلام الروسية للتحرك لوقف عدوان أذربيجان بكاراباخ
lebanon 24
19/09/2023 20:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان أمام الأمم المتحدة: كاراباخ أذربيجانية والعملية العسكرية كانت ضرورية (العربية)
lebanon 24
19/09/2023 20:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون لـ"سبوتنيك": واشنطن ستواصل مناوراتها المشتركة مع أرمينيا على الرغم من تصرفات أذربيجان في كاراباخ
lebanon 24
19/09/2023 20:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأذربيجانية: السبيل الوحيد للسلام هو انسحاب القوات الأرمينية بشكل كامل من كاراباخ
lebanon 24
19/09/2023 20:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:56 | 2023-09-19
12:53 | 2023-09-19
12:49 | 2023-09-19
12:40 | 2023-09-19
12:38 | 2023-09-19
12:31 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24