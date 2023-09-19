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​ميقاتي بعد لقائه غوتيريس: نعرب عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين وعدم قدرته على تحمل المزيد في ظل الازمة الاقتصادية

Lebanon 24
19-09-2023 | 06:47
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