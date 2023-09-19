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الخارجية الأرمينية: ندعو مجلس الأمن الدولي وقوات حفظ السلام الروسية للتحرك لوقف عدوان أذربيجان بكاراباخ

Lebanon 24
19-09-2023 | 07:49
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