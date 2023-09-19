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وزير الدفاع العراقي للعربية: حصر وجود المعارضة الإيرانية الكردية في 5 معسكرات داخل العراق

Lebanon 24
19-09-2023 | 08:38
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