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أردوغان: الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة هو الخطوة الوحيدة والأكثر فعالية التي ستسهم في حل القضة القبرصية (الأناضول)

Lebanon 24
21-09-2023 | 13:08
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