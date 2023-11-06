تحلق في هذه الاثناء طائرة استطلاع اسرائيلية Mk في اجواء القطاع الغربي لا سيما في مناطق اللبونة - الناقورة وعلما الشعب والضهيرة وصولا الى أجواء بلدتي رامية ومروحين (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24